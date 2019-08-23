SON DAKİKA
KADINLAR EMİNE BULUT İÇİN SOKAĞA ÇIKIYOR: ''ÖLMEK İSTEMİYORUZ!''
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 23 Ağustos 2019 15:31

Mbaye Diagne'ye Al Nassr'dan 13 milyon euroluk teklif

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş teklif! Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübü, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 13 milyon euro teklif etti.

Mbaye Diagne'ye Al Nassr'dan 13 milyon euroluk teklif
A+ A-

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hakkında ''Masamızda onun için 8 teklif var'' dediği Mbaye Diagne için henüz somut bir adım atılmadı.

Buna rağmen Senegalli golcü, Arap Yarımadası'na gitmeye yakın gözüküyor. afriquesports'ta çıkan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Diagne için Galatasaray'a yaklaşık 13 milyon euro teklif etti. Oyuncuya da yıllık 4.5 milyon euroluk bir teklifte bulunuldu. Anlaşma yakın.'' ifadeleri kullanıldı.

DIAGNE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Diagne'nin teklife sıcak baktığı belirtilirken sözleşmenin kaç yıllık olduğunun henüz bilinmediği kaydedildi.

Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan 27 yaşındaki forvet, 2014 yılında kısa bir süreliğine Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında forma giymişti.

Diagne'yi istediği iddia edilen Al-Nasr'da Galatasaray'ın eski oyuncuları Maicon ve Nordin Amrabat ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano oynuyor.

Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , al nassr , Mbaye Diagne
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM