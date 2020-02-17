Mecnun Otyakmaz ateş püskürdü: Bu son uyarım

Ligin 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Sivasspor’da Başkan Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlıların idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dünkü mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır’ı verdiği kararlardan dolayı ağır eleştiren Otyakmaz, Trabzon maçı öncesi hakem atamalarında Cüneyt Çakır’ı görünce 'Eyvah' dediğini söyledi.

"CÜNEYT ÇAKIR 5 YIL ORAYA GİTMİYORSA BU BARIŞ MAÇI OLACAKTIR"

Ligin ikinci yarınsda hakem hatalarının devam ettiğini belirten Başkan Otyakmaz, "İkinci yarıyla birlikte hakem hataları tekrar kaldığı yerden devam etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta salı günü federasyonla, Kulüpler Birliği ve MHK yöneticilerinin olduğu bir toplantı yaptık. Bu toplantıda her şeyin iyi olması, birlik ve beraberlik olması adına güzel şeyler konuşuldu. Orada bazı problemlerimizi dile getirdik. Fakat oradaki mesajlar anlaşılmamış olacak ki bu hafta hakem atamalarını gördükten sonra ‘eyvah’ dedim. Cüneyt Çakır 5 yıl oraya gitmiyorsa bu barış maçı olacaktır. Tabi bu ilk etap da insanın aklına gelen şey diyorsunuz Türkiye’nin en iyi, 1 numaralı hakemi, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden çok değerli bir hakemimiz diyorsunuz böyle bir şeyler yapmaz. Çıkar ve maçını yönetir. Geldi ve maçını yönetti. Neden Cüneyt Çakır bu maça verildi? O da durumdan nasıl bir vazife çıkardı ki pozisyonları saymakla bitmez herhalde. Biz maça kötü başladık. Trabzon hızlı başladı. Golü de buldular. Hata yaptık. Daha sonra bazı hatalar daha yaptık. İlk yarıda da bazı pozisyonlar var ama ilk yarıyı 2-0 mağlup bitirdik. Takımımızın gücünü biliyoruz. Son dakikaya kadar mücadele eden bir takım olduğumuzu biliyoruz. Hakem son düdüğü çalmadan bizde umut bitmiyor" dedi.

"HANGİSİNE BİR ŞEY SÖYLEYEYİM"

Hakem hatalarını söylemekten artık bıktıklarını vurgulayan Otyakmaz, "Maçı 90 dakika kovalayan bir takımız, şimdi neresinden başlayayım. Hangisine bir şey söyleyeyim. Atamaya mı söyleyeyim, Cüneyt Çakır’ın gelmesine mi söyleyeyim, Cüneyt Çakır’ın durumdan vazife çıkarmasına mı söyleyeyim. Üç dakika uzatmasına mı söyleyeyim? Artık penaltı söylemekten bıktık. En son korkuyorum. Birinin canını yakıp bize bedavadan penaltı verecekler. Onu da atamayacağız diye korkuyorum. O kadar çok dile getirdik ki bu penaltı işini yine bu maçta net bir penaltı var. Hakemlerin görmemesini bir yere kadar anlayabiliyorum. VAR’a mı söyleyeyim, Cüneyt Çakır’a mı söyleyeyim, Futbol Federasyonu’na mı söyleyeyim? Kendi içimizde zaten konuşup kendimize de söylüyoruz. Hatalarımızı söylüyoruz. Sakatlıklar oluyor. İklim şartları ortada antrenman yapamıyoruz. Bazen teknoloji de yetmiyor. Kendi öz eleştirimizi yapıyoruz. Kimse sanmasın ki kendi hatalarını görmüyorlar, suç atacak başka yerler arıyorlar. Kendi içimizde de kendi hatalarımızı görüyoruz ama kime ne söyleyeceğimizi şaşırdım. Yüzlerine söylüyorsun olmuyor. Birebir konuşuyorsun olmuyor. Atamalarını görüyorsunuz. Çarşamba günü Cüneyt Çakır olunca inanamadım. Şimdi 5 senedir neden gitmiyorsa bundan sonra rahat rahat gidebilir. Bir şeylerden dolayı 5 senedir verilmiyor. Şimdi artık rahat rahat atarlar. Onun adına da üzülüyorum. Türkiye’nin bir numaralı hakemi böyleyse öbürlerinden yandık" ifadesini kullandı.

"BU SON UYARIM!"

Kendisinin sık sık konuşmadığını ifade eden Otyakmaz, "Konuşunca bir şey değişmiyor" diyerek, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımızdan bazı mesajlar alıyorum. ’Konuşmuyorsun’ diye bana kızıyorlar. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde bazı şeyler olur. Ama insanlar şiddete varan tepkiler göstermeye odaklanıyorlar. Buradan uyarıyorum. Hakikaten ortam bozuluyor. ‘İlk gördüğüm hakeme haklı olsun, haksız olsun saldıracağım’ diye bugün mail aldım. Bu toplumsal huzursuzluk başka şeylere de sirayet ediyor. Alt tarafı futbol, çıkacaksın, gördüğünü çalacaksın olacak bitecek. Kimsede sana bir şey diyemez haksızlık olmadığı zaman. Bu kadir basit. Bu yapılanlar olayları başka yere götürüyor. Siyaseti karıştırıyorlar. Siyaseti karıştırmak bir defa çok tehlikeli. Eğer bu işlerden bir sıkıntılar çıkacaksa bunların sorumluları bu hesabı veremezler. Bu adaletsizliği yapanlar bunun hesabını ödeyemezler. Konuşuyoruz, bir şey değişmiyor ki. Bu son uyarım. Bu uyarı, adalet adına yapılan bir uyarı."

"ADALETSİZLİĞİN OLMADIĞI YERLERDE HER ŞEY OLUR"

Artık taraftarın da sabrının kalmadığını altını çizen Başkan Otyakmaz, "Taraftarımız terörize oluyor maalesef. Görüyorum bunu, insanların sinirleri bozuluyor. Bir takıma 29 hafta penaltı verilmez mi? Hiçbir pozisyon yok. 22’si bu seneden 7’si de geçen seneden 29 haftadır penaltı verilmiyor. Bütün futbolseverler görüyor, bütün televizyonlar akşam yorum yapıyor. Geçen hafta, bu hafta Kolu uygunmuş geçen hafta. Bu tür maçlardan sonra MHK’nin uygulaması var. Eski hakemlere, futbolun üst düzey insanlarına pozisyonları gönderiyorlar ve yorumlarını alıyorlar. O pozisyona yüzde 88’i penaltı değil demiş. Yani ‘Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar’ gibi Peki, dün ki pozisyona kaç tanesi penaltı değil dedi. Fatih’in pozisyonu için. Dün Deniz Çoban çok güzel gösterdi; çorabı beyaz, sonra çamurlu. Demek ki orada müdahale var. Bizimkiler de tabi düzgün insanlar olduğu için illa penaltı alacağım, yerlere yatıp ortalığı birbirine katmıyor. VAR’a gitmesini sağlayacağını düşünerek art niyetli olmadıkları için bizimkiler oyununa bakıyor. Ama öbürleri artık kurtlanmış. Penaltıyı verene kadar kalkmıyorlar sonrada çıkıp 90 dakika oynuyorlar. Bizimkiler öyle bir şey yapmıyor, öyle bir şey yapmalarını da istemem. Ama Allah rızası için biraz adalet, adaletsizliğin olmadığı yerlerde her şey olur. Sebebi de bunlar olur. Top dışarı çıkmadan bayrağı kaldırıyor ve bayrağı sallayarak kaldırıyor. Bu nedir? Faul gördüm ama bir şeyler oluyor, onun ne olduğunu da hepimiz biliyoruz ama dilimiz varmıyor. Bunu kendimize de yakıştıramıyoruz, onlarda bizim hakemlerimiz. Bir şeyler oluyor, el alttan gelip utangaç bir şekilde taç veriyor" dedi.

"ESERLERİYLE GURUR DUYSUNLAR"

Trabzonspor’da Sörloth’un cezasının 1 maça indirilmesi hakkında yöneltilen soruya ise Otyakmaz, "Ben rakibimin en güçlü şekilde karşıma çıkmasını ve onun en güçlü halini yenmek isterim. Sörloth’un olmasına da o yüzden maçtan önce bir şey demedik. Demekte istemedik ama durum ortada. Sevk edildiği madde ortada. Adım adım bunu azaltarak bizim maçımıza tekrar oynayacak hale gelmesine, onun da skora etki etmesine Trabzonluların bile kabul etmemesi lazım. Etmiyordur birçoğu. Bu kadar adaletsizlik olmaz. Biz hep hakkımızla, tertemiz formaları kirletmek istemeyiz. Gerçekten birçoğunun mutlu olmadığına eminim. Konuştuğum bazı arkadaşlardan da o tepkiyi alıyorum. Keşke ilk 15 dakika oynadıkları futbolcu 90 dakikaya yaysalardı golü de atmasaydık 2-0 yenselerdi, bizde buraya boynumuz bükük şekilde gelir önümüzdeki maç için hazırlıklarımızı yapardık. Ama maalesef öyle olmadı. Aslında dış müdahaleler olmasaydı bu maç böyle bitmezdi. Hak edilen sonuç neyse belki Trabzon yenerdi, belki biz yenerdik belki de berabere biterdi. Bu maç böyle olmazdı. Eserleriyle gurur duysunlar. Kimin içine sinecek" cevabını verdi.

"FUTBOLDAN SOĞUDUM"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz son olarak, futboldan tamamen soğuduğunu ifade ederek, "Artık uyarıların bir faydası olmaz, bol bol ceza alırız. Ligden de zevk almıyorum. Artık iyice futboldan da soğudum. Zaten artık kabak tadı vermeye başladı. Niçin mücadele ettiğimizi de anlayamıyorum. Niye bu kadar kendimizi paraladığımızı anlayamıyorum. Ne ailemize bakabiliyoruz, ne işimize gücümüze bakabiliyoruz, ne boyumuz uzuyor kendi adımıza. Sivasspor için, Türk futbolu için uğraş uğraş nelerle mücadele et. FETÖ’nün mağduru ol, MHK’nin mağduru ol, tahkimin mağduru ol. Gönlümüz geçti. İnşallah sonu iyi olur. İnşallah bu kaygılarımızın bir tanesi gerçekleşmez. İnşallah hak edenin kazanacağı bir lig olur" diye konuştu.

(İHA)

