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  4. 18 Ekim 2019 23:22

Mecnun Otyakmaz: Puan almaya çok yaklaştık ama olmadı

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray karşısında ellerinden geleni yaptıklarını fakat sonucun istedikleri gibi olmadığını söyledi.

Mecnun Otyakmaz: Puan almaya çok yaklaştık ama olmadı
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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Başkan Otyakmaz, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Otyakmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İyi performans gösterdik ama maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada şimdiye kadar 3 puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine kazanamadık. Özellikle ikinci yarıda gösterdiğimiz mücadeleden dolayı teknik ekibi ve oyuncuları kutluyorum. İkinci yarıda çok pozisyon bulduk ama olmadı."

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mecnun otyakmaz , Demir Grup Sivasspor
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