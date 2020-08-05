Medipol Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Ev sahibi ekip maça iyi başlarken; henüz 4. dakikada 1-0 öne geçti. Wind, Varela'nın ortasında topu kafayla ağlarla buluşturdu.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 52'de ev sahibi ekip penaltı kazandı. Bir dakika sonra Wind, beyaz noktadan affetmedi ve ev sahibi ekip 2-0 öne geçti.

62. dakikada Falk Jensen'in şık golü geldi ve Kopenhag iyice rahatladı. 3-0 geri düştükten sonra Medipol Başakşehir, oyunu rakip sahaya yırmasına karşın; sahaya iyi dağılan Kopenhag, temsilcimize gol şansı vermedi.

Kopenhag, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in elenmesinin ardından da Avrupa'da temsilcimiz kalmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

2. YARI

52.' Kopenhag atağında cezasahası içinde Mehmet Topal'ın müdahelesinde hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

53.' Jonas Wind, penaltı atışı için beyaz noktaya geldi. Vuruşunda topu ve kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

62.' Rasmus Falk Jensen, Başakşehir yarı sahasının orta solundan topu kapıp ceza yayına kadar taşıdı. Ceza sahasına girerken şık bir vuruş çıkardı ve meşin yuvarlağı sağ direğin hemen yanından ağlarla buluşturdu.

64.' İrfan Can Kahveci, ceza sahası sağ ön çizgisi üzerinden arkaya harika ortaladı. Demba Ba'nın altıpas sol ön çizgisi yakınından müdahele isteğinde meşin yuvarlak Senegallinin ayak ucuna dokunup auta gitti.