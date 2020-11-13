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  4. 13 Kasım 2020 22:02

Medipol Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Medipol Başakşehir, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip Corona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.

başakşehir , koronavirüs , korona
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