Medipol Başakşehir'de bir futbolcu koronavirüse yakalandı

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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip Corona virüs (Covid-19) test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.
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