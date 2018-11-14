Mehmet Demirkol: Burak Yılmaz'ın G.Saray'a gitmesinin mümkünatı yok

Mehmet Demirkol, BeINSports'ta yaptığı değerlendirmelerde Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın isminin Galatasaray ile anılmasını eleştirdi ve Burak Yılmaz ile Arda Turan, Fatih Terim ile birbirine girmedi mi? Burak Yılmaz, Galatasaray'a nasıl gider?" şeklinde bir soru yöneltti.

Fatih Terim Galatasaray içindeki en kuvvetli kişilik olduğunu ifade eden Demirkol, "Bu bir taraftan büyük avantaj bir taraftan da içeride bazı kişileri rahatsız eder. 'Fatih Terim'i de iyi yönetmeden Galatasaray'ı da yönetemezsin' diye bir söz vardı. Fatih Terim olduğu her yeri yönetmek ister. Fatih Terim milli takımı da yönetmek istiyordu. Herkesin bir egosu var. Onu canlı tutuyor çünkü. Bu kadar kolay değil yoksa bu kadar şampiyonluk. Bizim şartlarda kolay değil." dedi.

Burak Yılmaz'ın Galatasaray ile anılmasını eleştiren Mehmet Demirkol, "Burak Yılmaz'la Arda Turan Fatih Terim ile birbirine girmedi mi? Burak Yılmaz nasıl gider Galatasaray'a. Bu 2-3 sene önce olanları hemen unutuyoruz biz. Mümkünatı yok. Burak ile Arda çok yakın arkadaş. Tolgay Trabzonspor'a? Şimdi onun Trabzonspor'a gitmeme durumunu hatırlamıyor musunuz? Çabuk unutuyoruz." ifadelerini kullandı.

