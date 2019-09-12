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  4. 12 Eylül 2019 21:08

Mehmet Demirkol: Vedat Muriqi'in değeri 35 milyon euro

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi için dikkat çeken ifadeler kullandı. Vedat Muriqi'in 35 milyon euro değerinde olduğunu iddia eden Demirkol, Türkiye'de forma giyen oyuncuların bedellerinin yukarı çekilmesi gerektiğini...

Mehmet Demirkol: Vedat Muriqi'in değeri 35 milyon euro
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beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ve Kosova formalarıyla son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Vedat Muriqi hakkında konuştu.

Demirkol, son olarak Kosova formasıyla İngiltere'ye karşı 1 gol ve 2 asist üreten 25 yaşındaki forvetin Türkiye transfer rekoru kırabileceğini belirtti.

Ünlü yorumcu, "Vedat Muriqi için rakamı ben söyleyeyim: 35 milyon euro! Türkiye'den çıkan ücretler belli ama dükkanın fiyatını yukarı çekmenin zamanı geldi" sözlerini kullandı.

Kosovalı yıldız için herhangi bir bedel belirtmekten kaçınan yöneticiler, "Bizim için değeri çok yüksek. Umarız Türkiye rekorunu kırarak gider ve Fenerbahçe'yi temsil eder. Ama hedefimiz onunla Şampiyonlar Ligi'nde olmak" sözlerini kullanmıştı.

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