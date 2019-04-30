Mehmet Demirkol'dan Galatasaray ve Real Madrid sözleri

BeIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol, Atiker Konyaspor'un Galatasaray karşısındaki kapalı futbolunu yorumladı.

Kocaman'ın Fenerbahçeli olduğu için Galatasaray'ı durdurmaya çalıştığı yorumlarını değerlendiren Demirkol "Aykut Kocaman Fenerbahçe'den sorunlu ayrıldı. Kocaman eğer kötü bir insansa Fenerbahçe'nin mi, yoksa Galatasaray'ın üzülmesini ister? O kadar kötü bir adamsa Fenerbahçe'nin üzülmesini ister. Bunu nasıl düşünebiliyorlar anlamıyorum" diye konuştu.

İşte o açıklamalar...

"KÖTÜ ADAMSA FENERBAHÇE ÜZÜLSÜN İSTER"

"Aykut Hoca üzerinden dönen bir tartışma var. Fenerbahçeli olduğu için bu maçı böyle yaptı falan... İki açıdan bakalım, düşünelim... Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile ilişkisi şu anda nasıl? Aykut hoca bu kadar ahlaksız bir adam mı? Bir... Adam işini yapıyor zaten bütün maçlarını böyle oynuyor. Gol atamayan bir takıma savunma yaptırıyor. Bundan başka ne yapabilir? Biraz hücum planı bekleyebiliriz... Birilerine zarar vermek istese saçma sapan senaryo anlatayım... Söylenenlerin üzerinden... Kocaman eğer kötü bir insansa Fenerbahçe'nin mi, yoksa Galatasaray'ın üzülmesini ister? Devam ettirmediler. Bu kadar kötü bir adamsa bence onu tercih etmesi daha yüksek. İsmail Kartal gelip burada Fenerbahçe'yi 3-0 yenmedi mi? Gidip neden başka takım lehine yatsın? Bunu nasıl düşünürler anlayamıyorum.

"REAL MADRID DE SEVİNİR"

'1 puana seviniyorlar' deniyor... Haklı abi, Galatasaray'dan 1 puan alırsan sevinirsin. Kim olursan ol sevinirsin, en azından üzülmezsin. Real Madrid de olsan "Galatasaray bu kardeşim dersin" ve 1 puana üzülmezsin. Bunda anormal bir şey yok."

