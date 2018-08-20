Mehmet Demirkol’dan Mehmet Topal tepkisi !

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, BeinSports Haber ekranlarında yayınlanan Bein Manşet programında Fenerbahçe’nin Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yediği golü analiz etti. Pozisyon öncesinde Mehmet Topal’ın geriye kaçmasının golün ana nedeni olduğunu belirten Demirkol, “Çok defansif oyuncu oynatmanız iyi defans yaptığınızı göstermez” ifadesini kullandı.

Mehmet Demirkol, Malatyasporlu Guilherme’nin asist yaptığı pozisyonu şöyle yorumladı:

“Fenerbahçe’nin 4’lü savunması yerleşmiş mi. Yerleşmiş. İki tane de savunması çok iyi diye alınmış orta saha orada mı? Orada. Malatya hücumun içinde sadece iki kişiyle orada. Mehmet Topal’ın ne yaptığına bakalım. Mehmet Topal girebilir mi oyuncunun içine? Girebilir. Çünkü yanında da Souza var. Peki neden Fenerbahçe geriye doğru kaçıyor? Burada bile basmazsanız… ‘Ya işte savunmaya gidilir orada çünkü rakip yüzünü dönmüş’ Hayır abi, Manchester City döndürmüyor. Buna itiraz edecek teknik direktörler ve futbolcular da olacaktır. ‘Bu adam da hiçbir şey bilmiyor, orada tabii ki pozisyonunu alacaksın’… Hayır aldırmayacaksın abi. Burada adamın içine gireceksin. Böyle bırakırsan yapacağını yapıyor. Çok defansif oyuncu oynatmanız sizin iyi defans yaptığınızı göstermez”.