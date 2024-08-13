Mehmet Demirkol'dan olay yaratan Ernest Muçi iddiası

Beşiktaş'ın son olarak 2-0 galip geldiği Samsunspor maçında forma şansı bulamayan Ernest Muçi'nin, kulüpten ayrılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ın geçen senenin devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro bonservis ödeyip aldığı Ernest Muçi takımdan ayrılabilir. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözüne bir türlü giremeyen yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

DEMİRKOL DUYURDU! "AYRILIYOR"

Ünlü gazeteci Mehmet Demirkol Muçi hakkında açıklamalarda bulundu. Demirkol, "Ciddi bir kaynaktan duyduğuma göre; Beşiktaş'ta Ernest Muci satılıyor.” açıklamasını yaptı.

ASTON VILLA TALİP

İngiliz ekibi Aston Villa'nın Muçi için Beşiktaş'a 14 milyon Euro önerdiği iddia edilirken siyah-beyazlıların genç oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı gelen haberler arasında...