Mehmet Topal: Koeman'a teşekkür ederiz

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda İsveç'i ağırlayacak olan Milli Takımımızda kaptan Mehmet Topal, hem Milli Takımı hem de Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

"BANA GÖRE EN ÖNEMLİ MAÇ"

A Milli Takımımızın durumunu değerlendiren Mehmet Topal, "Zorlu maçlar bizi bekliyor, önümüzde İsveç maçımız var. Bence gruptaki en önemli maçlardan birine çıkacağız. Bana kalırsa Rusya maçında iyi bir oyun ortaya koyduk, sadece basit hatalardan gol yedik. Taraftarlarımızı da maça bekliyoruz, onlara çok ihtiyacımız olacak bu maçta. Umut ediyorum 3 puanı alan taraf biz oluruz ve güzel bir oyunla taraftarımıza armağan ederiz." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETLER ALDIKÇA ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELİYOR"

Fenerbahçe'de aldıkları galibiyetlerin ardından daha iyi hissettiklerini aktaran tecrübeli futbolcu, "Biz, galibiyetler geldikçe takım oyununun en üst seviyeye çıkacağını her zaman söylüyorduk. Galibiyet aldıkça da özgüvenimiz yerine geliyor, moralimiz yükseliyor. Alanyaspor maçında da bunu takım halinde gösterdik. Maç kazanmaya devam ettikçe inşallah oyunumuz da en üst seviyeye çıkacaktır. Puan tablosunda takımı en iyi yere getirmeye çalışıyoruz. Devre arasına kadar böyle iyi çalışarak, ilk yarıyı iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Her şey yolunda gidiyor, umarım galibiyetlere devam ederiz." dedi.

"KOEMAN'A TEŞEKKÜR EDERİZ"

Son olarak şu anda geçici olarak Fenerbahçe'nin başında bulunan Erwin Koeman için konuşan Topal, "Koeman, uzun zamandır tanıdığımız bir hocamız. Cocu'nun yardımcılığını yaparken ondan böyle bir görev istediler. O da bence bu görevini en iyi şekilde yapıyor. Takıma karşı enerjisi çok iyi. Koeman'a teşekkür ediyoruz çünkü takımı ve oyuncuları iyi tanıyor. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

