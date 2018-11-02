Meksika Milli Takımı'nda Phillip Cocu sesleri

Ankaragücü maçının ardından Fenerbahçe'de görevine son verilen Cocu'nun yeni adresi Milli Takım... Fenerbahçe ile yolları ayrılan Phillip Cocu için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı... Hollandalı çalıştırıcının Meksika Milli Takımı’nın başına geçebileceği öne sürüldü. ​Taraflar arasında kontak kurulduğu da belirtildi. Meksika Futbol Federasyonu’nun yeni bir teknik adam arayışında olduğu, sarı-lacivertli ekiple yollarını ayıran deneyimli teknik adamın adaylardan biri olduğu bildirildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Phillip Cocu’nun, PSV Eindhoven’dan eski öğrencisi olan ve Meksika Milli Takımı forması giyen Lozano ile de tekrar bir araya geleceğine dikkat çekildi. (MİLLİYET)

