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  4. 09 Haziran 2019 22:26

Menajeri müjdeyi verdi! Onyekuru G.Saray'a...

Galatasaray'ın geçen sezon 1 yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru'nun menajeri, Nijeryalı yıldızın geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Onyekuru'nun menajeri, Everton'ın oyuncuyu 1 yıl daha Galatasaray'a kiralamak istediğini söyledi.

Menajeri müjdeyi verdi! Onyekuru G.Saray'a...
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, göstermiş olduğu başarılı performans ile sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

Galatasaray yönetimi sezon sonu itibari ile sarı-kırmızılı takım ile kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun takımda kalması için girişimlerini sürdürüyor. Nijerayalı kanat oyuncusunun menajeri ise İspanyol basınına oyuncusunun geleceği hakkında konuştu.

İşte Onyekuru'nun menajerinin açıklamaları;

''İspanya'dan Valencia, Sevilla ve Betis'ten teklif aldık, Espanyol da Henry Onyekuru'yu istiyor, ancak Everton Henry Onyekuru'nun Galatasaray'daki gelişiminden memnun ve 1 yıl daha Galatasaray'da devam etmesini istiyor. Henry'de Galatasaray'da devam etmek istiyor."

Henry Onyekuru bu sezon Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta 14 gol atarken, 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda oynadığı 44 maçta ise 16 gol atan Onyekuru, 6 de asist yaptı.

Galatasaray , Henry Onyekuru
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