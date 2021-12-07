Meral Akşener tarihi maçı tribünden izledi

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları'nın "Kadına Şiddete Hayır" sloganıyla yaptığı dostluk maçını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tribünden takip etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, Birleşmiş Milletler'in “Kadına Şiddetle Mücadele/ Orange The World” hareketi kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda özel müsabaka gerçekleştirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe “Kadına şiddete son diyoruz” pankartıyla sahaya çıkarken maç 7-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile bitti. Tarihi maçta tarihi skor: Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 mağlup ettiFutbol Karşılaşmayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tribünden takip etti. Akşener, karşılaşma öncesi vatandaş ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Akşener, karılaşmayı boynunda Galatasaray ve Fenerbahçe atkıları ile takarak izledi.