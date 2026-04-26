  4. Merih Demiral üst üste ikinci kez kupayı kaldırdı!

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya ekibi Machida Zelvia’yı yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral’ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Machida Zelvia karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarı ve normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Al-Ahli’de Hawsawi, 68’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Suudi Arabistan ekibinde Mohammed Yousef de 90+5’inci dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Al-Ahli, 96’ncı dakikada Albirakan’ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi. Suudi Arabistan ekibi, bu sonuçla AFC Şampiyonlar Ligi’nin üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

DHA

