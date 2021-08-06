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Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu

İtalya Serie A ekibi Atalanta, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp resmi sosyal medya hesabından milli futbolcumuz için yaptığı paylaşımda Türkçe, "Hoş Geldin, Merih" ifadelerini kullandı.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın İtalya'daki yeni durağı Atalanta oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Juventus'un bu sezon ilk 11 planları içinde yer almayan Merih Demiral, Çizme'de kaldı. Milli futbolcumuz, İtalya Serie A'da özellikle teknik direktör Gasperini yönetiminde çıkış yakalayan Atalanta'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Etiketler Merih Demiral atalanta kiralama satın alma italya
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