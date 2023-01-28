Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik yönetime istifasını sundu.

Süper Lig'de hakem hataları ve tartışmaları son dönemde artarak devam ederken, Merkez Hakem Kurulu'nda deprem yaşandı.

Bu konuda en çok tartışılan kurum olan MHK'da Başkan Sabri Çelik ciddi şekilde eleştirilirken beklenmedik bir istifa geldi.

İHA'nın haberine göre; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.