Merkez Hakem Kurulu'nda istifa depremi
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Metin Tokat'ın istifası üzerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atadı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı." ifadeleri yer aldı.
AA
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