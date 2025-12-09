Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın ifadeleri ortaya çıktı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı ile Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

MERT HAKAN YANDAŞ: 'PROFESYONEL KARİYERİMDE HİÇBİR ŞEKİLDE ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM'

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş savcılık ifadesinde, "Ersen Dikmen’i yaklaşık 10 yıldır tanırım. Altınordu futbol takımında oynadığım sıralarda giydiğim maç forması bir şekilde Ersen Dikmen’e ulaşmış, kendisi de bana sosyal medyadan mesaj attı. 'Forman elime ulaştı, teşekkür ederim' şeklinde söyledi. Bu şekilde sosyal medya üzerinden konuştuk, tanıştık. Alt liglerde oynadığım dönemlerde İstanbul ilindeki müsabakalara Ersen Dikmen seyirci olarak geliyordu. Kendisi ile görüşüyorduk. Fenerbahçe futbol takımında oynamaya başladıktan sonra İstanbul iline yerleşince Ersen Dikmen ile daha çok görüşmeye başladım. Sosyal ortamlarda da buluşuyor, görüşüyorduk. Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen’in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Dikmen’e maddi olarak borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır. Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım. Dikmen’e borç gönderdim. Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Dikmen’in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Dikmen’in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan araç satın almak için borç para istedim. O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta’ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transferi ilişkisi bundan ibarettir. Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir. Futbol üzerine konuşmalardır. Volkan Nart isimli şahıs Sivasspor’da oynadığım dönemde tanıştığım kişidir. İstanbul’da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık" şeklinde konuştu.

METEHAN BALTACI: ‘FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM’

Galatasaray’lı futbolcu Metehan Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur. Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.

MURAT SANCAK'IN İFADESİ

Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak savcılıkta verdiği ifadesinde, "4 Temmuz 2018 ile 2024 yılları arasında Adana Demirspor kulübünde çeşitli aralıklarla başkan oldum. Bu süreç içerisinde Adana Demirspor Yatırımlar A.Ş’nin patronluğunu yaptım. Adana Demirspor tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2021 yılında kongre kararı doğrultusunda şirketleşti ve oranın sahibi belirli aralıklarla bendim. Son 1 yıldır da oğlum şirket sahibi olarak görev almaktadır. Şu an yüzde 85 ortak olarak KECTECH şirketinde ortaklığım bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde de onlarca şirkette yönetim kurulu başkanlığım olmuştur. Sormuş olduğunuz Abdussamet Burak, Tolga Kalender, Yücel Gürol isimli şahısları Adana Demirspor’da oynamaları sebebiyle tanırım, Zorbay Küçük’ü hakem olması sebebiyle tanırım. Metin Korkmaz ise Adana Demirspor’da benim başkanlık yaptığım dönemde asbaşkandı. 1 dönem de başkan vekili olarak görev yaptı" şeklinde konuştu.

'ONYEKURU'YU TAKSİTLER HALİNDE SATIN ALDIK'

Adana Demirspor kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak Onyekuru’nun bonservisinin alındığı ve bu transfer bedelinin hangi kişiler veya şirketler aracılığı ile nasıl şekilde yapıldığı sorulması üzerine Sancak, "Onyekuru’yu yanlış hatırlamıyorsam Olimpiakos takımından taksitler halinde satın almıştık. Ancak herhangi bir şekilde Olimpiakos kulübüne ödeme gerçekleştirmedik. Olimpiakos kulübü FIFA’ya başvurdu ancak başvuru şekli itibariyle transfer yasağı talep etmedi. Sadece ödemesini talep etti. Şu an transfer yasağı talep edip etmediğini bilmiyorum. Futbol kulüplerinde oyuncu satışı sonrası transfer bedeli ödememe gibi durumlar gayet olağan durumlardır" dedi.

'SADECE İMZA YETKİLİSİ ŞAHISLARLA İŞLEM YAPILMAKTADIR'

Faktoring şirketleriyle para transferi yapıldığı, bu sözleşmelerdeki iskonto ve faiz oranlarının piyasa koşullarına uygunluğu, kefalet veren kişiler, yönetim kurulu kararıyla temlik işlemlerinin yapılıp yapılmadığı ve söz konusu kaynağın hangi işlemlerde kullanıldığı sorulması üzerine Sancak, "Transfer ve futbolcu ödemelerinden doğan borçlardan dolayı faktöring şirketlerine başvurulmuştur. Adana Demirspor gibi birçok kulüp de faktöring şirketine başvurur. Başvurma sebebi ise devlet bankalarının Anadolu kulüplerine kredi imkanları sağlamaması nedeniyle kaynaklanmaktadır. Özel bankalar da futbol kulüplerine kredi vermemektedir. İskonto ve faiz oranları piyasa koşulları ile uyumludur. Kefalet olarak patron olduğum için kendim ya da A.Ş adına A.Ş’nin kefaleti ile imza atmaktaydım. A.Ş adına işlem yapmamın sebebi ise yönetim kurulu kararına ihtiyacımız yoktur. Sadece imza yetkilisi şahıslarla bu işlem yapılmaktadır. Bu da TTK’ya uygun bir prosedürdür. Yukarıda belirttiğim gibi bahse konu kaynaklar transfer ve futbolcu maaş ödemelerinden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'BİZİM BAHSE KONU REKLAMLARLA ALAKAMIZ YOKTUR'

LED panolarda yasadışı bahis reklamı yayınlandığı için kulüp başkanının sevk edildiği; bu dönemde kulüpte görev alıp almadığı, reklam anlaşmasının kulübün bilgisi dahilinde olup olmadığı ve karşılığında herhangi bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı sorulması üzerine Sancak, "Bu dönemde Adana Demirspor A.Ş’de resmi olarak görevli olup olmadığımı hatırlamıyorum. Bu dönemde oğlum kulüpte görevde olabilir ancak oğlum ile istişare etmek suretiyle birlikte karar veriyorduk. Hatta son sözü ben söylüyordum. Reklam panoları ile ilgili olaya ilişkin Adana stadını hem Adanaspor hem Adana Demirspor olarak maç başına İl Spor Müdürlüğünden kiralama yapmaktaydık. Reklam panoları ise İl Spor Müdürlüğüne aitti. Bizim kesinlikle bahse konu reklam ile alakamız yoktu. Yapılan bu sevk tamamen usule aykırıydı. Ancak buna rağmen ceza yedik. Tahkime gittiğimizde ceza kaldırıldı. Bu konuya ilişkin TFF başkan vekili ile görüşmüştüm. Kendisine sevk etmeye hakları olmadığını söylemiştim. Kendisi de bana tahkime gitmemiz gerektiğini söyledi" dedi.

153 MİLYON EURO YATIRDIĞI ŞEKLİNDEKİ BEYANLARI SORULDU

Sancak’ın 2024 yılı Eylül ayında 'Adana Demirspor’a 153 milyon euro harcadım' şeklinde ifadeleri olduğu ve bahse konu para hareketinin akıbetinin ve nerelerde kullanıldığı soruldu. Sancak, "Adana Demirspor’a para yatırmışlığım olmuştur. Bahse konu söylemi söyledim ancak ne kadar yatırdığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

'YASAL VEYA İLLEGAL BAHİS HESABIM YOKTUR'

Kripto varlık hizmet sağlayıcı 'Bitexen Teknoloji Anonim Şirketi' ile hesap hareketleri olduğu, hesap hareketlerinin nerelerde kullanıldığı sorulması üzerine Murat Sancak, "Kulübe gelir sağlama amacıyla kripto varlık alım satımı için anlaşıldı. Bunu Adana Demirspor’dan başka birçok kulüp farklı şirketler aracılığı ile gerçekleştirdi. Bitexen bizim aynı zamanda forma ve çorap sponsorumuzdu. Para transferleri fatura karşılığı şirket hesaplarından gerçekleşmiştir. Benim herhangi bir yasal veya illegal bahis sitesinde hesabım yoktur. Bugüne kadar da bahis oynamadım. Şike teklifi almadım ve şike teklifinde bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim basın açıklamalarımdan anlaşılacağı üzere ben şikeye karşı bir insanım. Böyle bir soruşturma kapsamında karşınızda olmak üzüntü verici" dedi.

DHA