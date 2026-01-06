  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı için yeni karar

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı için yeni karar

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı için yeni karar
Güncelleme:

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk incelemesi sonucu aralarında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da bulunduğu tutuklu 20 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası kafa karıştıran ifadeler
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası kafa karıştıran ifadeler
Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı
Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı
Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Boşanma aşamasındaki tescilli güzelden olay olan beddua!
Boşanma aşamasındaki tescilli güzelden olay olan beddua!
Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu!
Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu!
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı!
Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı!
Etiketler futbolda bahis Metehan Baltacı Galatasaray Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En düşük emekli maaşına ek zam mı geliyor? Gözler bu toplantıda En düşük emekli maaşına ek zam mı geliyor? Gözler bu toplantıda Özel, Yunan gazetecinin ''Erdoğan'' paylaşımına sert çıktı: ''Orada dur!'' Özel, Yunan gazetecinin ''Erdoğan'' paylaşımına sert çıktı: ''Orada dur!'' İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı! Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı! Hükümetten ev genci hamlesi! Erdoğan yeni destekleri açıkladı Hükümetten ev genci hamlesi! Erdoğan yeni destekleri açıkladı DEM Parti, MHP'ye resti çekip, bebek katili için yeni taleplerini açıkladı! DEM Parti, MHP'ye resti çekip, bebek katili için yeni taleplerini açıkladı! Ünlü ekonomist altın ve gümüş için 2026 yılı tahminlerini yatırımcıları uyararak açıkladı Ünlü ekonomist altın ve gümüş için 2026 yılı tahminlerini yatırımcıları uyararak açıkladı Bankaların havale ve EFT ücretlerine dev zam! Bankaların havale ve EFT ücretlerine dev zam! Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı
Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu! Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu! İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil'' İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil'' TÜVTÜRK 2026 yılı zamlı araç muayene ücretleri belli oldu TÜVTÜRK 2026 yılı zamlı araç muayene ücretleri belli oldu Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı! Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı! Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için karar verildi! Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için karar verildi! Gündeme bomba gibi düşen skandal iddia: ''Trabzonspor maçına gidenler AK Parti'ye üye yapıldı'' Gündeme bomba gibi düşen skandal iddia: ''Trabzonspor maçına gidenler AK Parti'ye üye yapıldı'' Maaş zamları ve kıdem tazminatı tavanı kesinleşti! Maaş zamları ve kıdem tazminatı tavanı kesinleşti! ''Ankara'nın her şeyi bilen'' ismi açıkladı: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı ? ''Ankara'nın her şeyi bilen'' ismi açıkladı: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı ? İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi! İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi! Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonucu belli oldu Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonucu belli oldu