Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı için yeni karar

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk incelemesi sonucu aralarında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da bulunduğu tutuklu 20 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İHA