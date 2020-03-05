Mert Hakan Yandaş'tan flaş Galatasaray açıklaması

DHA'ya açıklamalar yapan Demir Grup Sivasspor'un önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Sivas'ta bulunduğu için mutlu olduğunu ve bu yıl iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Takım olarak şampiyonluğun hayalini kuruyoruz'' dedi.

"ŞAMPİYONLUĞUN HAYALİNİ KURUYORUZ"

'Takım olarak şampiyonluğun hayalini kuruyoruz' diyen Mert Hakan Yandaş, "Rakiplerimizin oynayacağı maçlara da bakıyoruz. Hepsi birbiriyle oynayacak. Bizim fikstürümüz bir nebze daha da rahatladı. Çünkü rakiplerimizin hepsiyle oynadık. Ama biliyorsunuz diğer Anadolu takımlarına karşı oynamak da çok zor. Çünkü artık herkes can derdinde, herkesin bir hedefi var. O maçlarda daha çok konsantre olmamız lazım. Büyük maçlarda zaten ister istemez maçın atmosferine giriyorsun. Çok güzel bir ortam oluyor. Biz ligin ilk yarısında Galatasaray maçı sonrası seriye başlamıştık. Şu an 2'de 2 yaptık. İnşallah ilk yarıdaki gibi seriyi yakalarız ve hedefimize ulaşırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İDDİALI

Hafta sonunda oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili ise iddialı konuşan 15 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak çok iyi durumdayız. Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra dinlenme fırsatlarımız da arttı. İdmanda da takım halinde çalışıyoruz, sakatlıklarımız yok çok şükür. Takımın morali, neşesi çok iyi durumda. Puan olarak da çok iyi durumdayız. İnşallah Galatasaray maçından da 3 puanla ayrılacağız" diye konuştu.

Sahalarında başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan orta saha oyuncusu, ""Burada üç büyükleri de yendik. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Şimdi de Galatasaray'la oynayacağız, inşallah dörtte dört yaparız. Ligde bugüne kadar üst sıralara oynayan tüm takımlara karşı iyi sonuçlar aldık. Bu hafta da ona göre hazırlandık. Takım ayırt etmeden mücadele etmek istiyoruz, zaten iç sahada da mağlubiyetimiz yok. İnşallah seyircilerimize bunu yaşatmayacağız. En azından iç sahada kazanamıyorsak kaybetmemeyi öğrendik. Taraftarımız arkamızda olsunlar inşallah 3 puanı alacağız" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

GALATASARAY'A TRANSFER İDDİALARI

Galatasaray'la ön protokol imzaladığı yönündeki haberlere tepki gösteren Sivasasporlu oyuncu şöyle konuştu,

"Transferimle ilgili utanç verici şeyler konuşuluyor. Biz şerefimizle, namusumuzla yaşayan insanlarız. Cidden çok üzülüyorum. Ben sahaya çıktığımda Sivasspor armasını sahiplenmek için elimden gelen her şeyi, her zaman, herkese karşı yapacağım. Bunu herkes böyle bilsin. Sezon sonunda profesyonel hayat bu, ne olur ne biter bilmiyorum ama ilk hedefim yurt dışına gitmek. Olursa yurt dışına gitmek istiyorum.

Ama bu söylenenler gerçekten çok üzücü, bizim de bir ailemiz var. Onlar da görüyor bunları. Emre (Kılınç) de ben de çok kırıldık. Bunlar maalesef bizim ülkemizde var, sürekli de oluyor. Alışıyoruz diyelim ama inşallah Rabbim kara çıkarmaz ve bu hafta kazanırız. Onlar da kendi söyledikleriyle utanmış olurlar."