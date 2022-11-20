Messi ve Ronaldo'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ortak paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir marka için objektif karşısına geçen futbolcular, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf büyük yankı uyandırdı.

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Messi için "Çok iyi bir rekabet yaşadık. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ama hala bir yemek yemedik. Onunla yemekte buluşmak istiyorum" demişti.