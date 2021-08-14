Messi'nin gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolara satılıyor
Barcelona'dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin takımı ile vedalaşma toplantısında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolara satışa çıkarıldı.
Barcelona'dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin takımı ile vedalaşma toplantısında gözyaşlarına hakim olamamıştı.
Messi'nin toplantı sırasında gözyaşlarını sildiği peçetenin satışa çıkarıldı.
Peçetenin 10 bin dolardan satışa çıkarıldığı duyuruldu.
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