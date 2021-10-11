Messi'nin Muslera'ya şut çekmeden attığı gol sosyal medyada gündem oldu

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arjantin ile Muslera'nın formasını giydiği Uruguay kozlarını paylaştı. Messi'nin Arjantin formasıyla 80. golünü kaydettiği maçta attığı gol gündem oldu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Arjantin ile Uruguay kozlarını paylaştı. Arjantin'in 3-0 yendiği maça Messi damga vurdu. Ülkesi adına 80. golünü kaydeden dünya yıldızı bu kez de şut çekmeden gol attı.

SOSYAL MEDYA BU GOLÜ KONUŞUYOR

Dakikalar henüz 38'i gösterirken Messi'nin pası ağlarla buluştu. Şut çekme niyetinde olmayan Leo, arkadaşına pas vermek için topu ceza sahasına şişirdi. Arkadaşı topa dokunamayınca Uruguay kalecisi Muslera ters ayakta yakalandı ve top ağlarla buluştu.