  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Messi'nin Muslera'ya şut çekmeden attığı gol sosyal medyada gündem oldu

Messi'nin Muslera'ya şut çekmeden attığı gol sosyal medyada gündem oldu

Messi'nin Muslera'ya şut çekmeden attığı gol sosyal medyada gündem oldu

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arjantin ile Muslera'nın formasını giydiği Uruguay kozlarını paylaştı. Messi'nin Arjantin formasıyla 80. golünü kaydettiği maçta attığı gol gündem oldu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Arjantin ile Uruguay kozlarını paylaştı. Arjantin'in 3-0 yendiği maça Messi damga vurdu. Ülkesi adına 80. golünü kaydeden dünya yıldızı bu kez de şut çekmeden gol attı.

SOSYAL MEDYA BU GOLÜ KONUŞUYOR
Dakikalar henüz 38'i gösterirken Messi'nin pası ağlarla buluştu. Şut çekme niyetinde olmayan Leo, arkadaşına pas vermek için topu ceza sahasına şişirdi. Arkadaşı topa dokunamayınca Uruguay kalecisi Muslera ters ayakta yakalandı ve top ağlarla buluştu.

Etiketler messi muslera
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ödül törenindeki hareketiyle olay olan Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu
Gaziantep'e peş peşe havan saldırısı
Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk, ünlü ismin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor
Trende kan donduran olay! 8 kişi kadına sırayla tecavüz etti
Suriye'de füzeli saldırı: 2 polisimiz şehit oldu
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası! Herkes aynı şikayetle doktora koştu
MHP'li belediyenin milyonluk tuğrası tartışma yarattı
Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak: Tünelin ucundaki ışığa son 250 metre
Yargı dizisinde herkesin gözünden kaçan hata!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bir daha bizi içeri mi sokacaksınız?''