Mesut Özil Fenerbahçe'ye gidecek mi? Menajeri açıkladı!

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in menajeri tecrübeli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

Menajer Erkut Söğüt, Mesut Özil'in gelecek sezonun sonuna kadar Arsenal'de forma giyeceğini açıkladı.

31 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili beIN Sports'a konuşan Söğüt, "Mesut'un Arsenal'de bir yıllık sözleşmesi daha var ve bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra ne olacağını ise zaman gösterecek. Arsenal'den sonra futbol oynayabileceği birkaç yıl daha olacak." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in adı Fenerbahçe ile anılıyor. Almanya'da Schalke ve Werder Bremen formaları giyen Mesut Özil, Real Madrid'de geçirdiği 3 sezonun ardından 2013-2014 sezonunda Arsenal'e transfer oldu.