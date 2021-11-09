Mesut Özil için İstanbul'a geliyorlar

Süper Lig'de üst üste transfer kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte henüz istediği performansı gösteremeyen dünyaca ünlü yıldız için bomba bir transfer teklifi geldi.

Süper Lig'de üst üste transfer kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte henüz istediği performansı gösteremeyen dünyaca ünlü yıldız için bomba bir transfer teklifi geldi. Gazeteci Fatih Doğan, Mesut Özil için Katar ekiplerinin resmi teklif yaptığını ve bu transfcer için İstanbul'a geldiklerini açıkladı.

KATAR'DAN MESUT'A CİDDİ TEKLİF

Fatih Doğan, "Yaklaşık 3 hafta önce Mesut'a Katar temsilcileri çok ciddi ilk teklifi yaptılar. Ve ısrarlarını sürdürüyorlar.Geçen hafta bir gelişme olmuştu. En son Katar temsilcilerinin İstanbul'a kadar gelip, niyetlerinin çok olduğunu Mesut Özil'i Katar'da görmek istediklerini çok cazip bir teklif getirdiklerini biliyoruz. Tabi Mesut'un bir Fenerbahçe aşkı var. O yüzden Fenerbahçe'den yeteneklerini göstermeden, taraftarlarla bütünleşmeden kopmak çok kolay değil. Ama Pereira'nın durumu Mesut Özil'i kararsızlığa itmiş durumda. Katar temsilcisi, Mesut'un kararını vermesini ve onlara gitmesini bekliyor. Fenerbahçe'de sadece Mesut değil dün saat 4'ten bu yana çok sıcak bir trafik var. Çok radikal kararlar çıkabilir." ifadelerini kullandı.