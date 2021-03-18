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Mesut Özil paylaştı! İşte son durumu

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'den transfer ettiği ve Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den açıklama geldi.

Tedavisinin devam ettiğini söyleyen Özil, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, sarı - lacivertli formayla bu sezon 7 resmi maçta forma giydi.

Etiketler mesut özil fenerbahçe sağlık durumu
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