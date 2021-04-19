Mesut Özil'den Avrupa Süper Lig'i açıklaması
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil Avrupa'da dev kulüplerin UEFA'dan ayrılıp Avrupa Süper Lig'ini kurması ile sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı. İşte Özil'in sözleri;
"Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor"
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