Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo açıklaması: Sonsuza dek...

Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Mesut Özil, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden olan Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil, Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda en çok konuşulan isimlerden biri olan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

KATAR'DA ŞOKE EDEN PROTESTO

Katar'da düzenlenen dev turnuvada İspanya ile Almanya'nın karşı karşıya kaldığı mücadelede tribünlerde yer alan taraftarlar şoke eden bir protestoya imza attı. Katar'da taraftarlar, Mesut Özil fotoğraflarıyla Almanya Milli Takımı'na tepki gösterdi.

Almanya Milli Takımı'nın Japonya ile oynanan müsabakada OneLove pazubentini takmaması nedneiyle FIFA'yı eleştirmesine sinirlenen Katarlı taraftarlar, tribünlerde Mesut Özil fotoğrafları ile yer aldı. Mesut Özil, 2018'de Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığı süreçte ırkçılığa maruz kaldığını açıklamıştı.

AĞIZLARINI KAPATTILAR

Katar'da tribünleri dolduran taraftarlar Mesut Özil fotoğraflarını ellerinde tuttu ve ağızlarını kapattı. Katar taraftarları, Almanya Milli Takımı'na bu şekilde tepki gösterdi.

MESUT ÖZİL'DEN GIROUD PAYLAŞIMI

Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kaldıran deneyimli yıldız zaman zaman sosyal medyadan açıklamalarda bulunuyor. Mesut Özil, Polonya karşısında gol perdesini açan Olivier Giroud'ya "Bunu sana kim öğretti kardeşim?" şeklinde tweet atmıştı. Bazen eleştirilere hedef olan deneyimli golcü, Mesut Özil'in sık sık kullandığı vuruş tekniği ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

"RONALDO ÜZERİNDEN TIK ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özil bugün ise eleştirilerin odak noktası olan eski Takım arkadaşı Ronaldo'ya sahip çıktı. Yıldız isim paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cristiano hakkındaki basından gelen bu sürekli olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlamıyorum. Medya sadece tık almaya çalışıyor ve artık Kariyersiz yorumcular, Ronaldo'nun ismiyle gündeme gelme peşinde. Onu kötü göstermeye çalışıyorlar."

"SEZONDA 50 GOL ATMAMASI SÜRPRİZ Mİ?"

"Cristiano Ronaldo yakında 38 yaşına girecek. Artık sezonda 50 gol atmaması sürpriz bir durum mu? Ronaldo'yu 20 yıl boyunca en üst seviyede futbol oynarken izleyen her futbolsever mutlu olmalı."

"SONSUZA DEK GOAT OLACAK"

"Yeni nesilden hiç kimsenin onun rakamlarını tekrarlayabileceğini sanmıyorum. Sonsuza dek 'GOAT' kategorisinde olacak. Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli."