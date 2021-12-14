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Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım

Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla kaybedilen maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 'yi 3-2 mağlup etti. Sarı Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2'lik skorla kaybedilen maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yıldız futbolcu paylaşımında, "Dün akşam istemediğimiz bir sonuç ile sahadan ayrıldık. Kendimizi toparlayıp yine tam gaz devam etmeliyiz..." ifadelerine yer verdi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe mesut özil
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