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Mesut Özil'den orman yangıları ile ilgili açıklama

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, ülkemizin güneyinde çıkan yangınlardan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, ülkemizin güneyinde çıkan peş peşe orman yangınlarından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın isteği üzerine kameraların karşısına geçti.

"DERİN BİR NEFES ALIRIM"
Özil paylaştığı mesajda, "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir, iyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının" ifadelerini kullandı.

Etiketler mesut özil orman yangını paylaşım
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