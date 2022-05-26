Mesut Özil'den transfer itirafı: Ayrılırsam size gelirim...

Endonezya'da yatırım yapan Mesut Özil, Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam ettiğini bir gün bu ülkeye transfer olabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Endonezya'da yatırım yapan ve bu ülkeye giden tecrübeli yıldız, kariyerinde bir Endonezya'ya transfer olabileceğini söyledi. Mesut Özil, şu an için ise Türkiye'de mutlu olduğunu kaydetti.

"AYRILIRSAM SİZE GELİRİM"

"Fenerbahçe ile kontratım devam ediyor" sözlerini kullanan 33 yaşındaki futbolcu, "Şu an Türkiye'de mutluyum, çünkü ailem orada yaşıyor. Ama eğer bana bir gün Endonezya'ya transfer olup olmayacağımı sorarsanız, Bali United'a transfer olmakla ilgilenebilirim. Ayrılırsam size gelirim." açıklamasını yaptı.



Öte yandan Mesut Özil, Endonezya'da yapmak istediklerine ilişkin de konuşurken, "İstiklal Camii hakkında gerçekten bilgi sahibi olmak istiyorum. Ondan sonra belki ailemle Bali'de tatil yapabilirim" ifadelerini kullandı.