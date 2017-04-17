Mesut Özil'e Çin'den servet !

Arsenal’daki geleceği arapsaçına dönen Mesut Özil’e Uzak Doğu’dan inanılmaz bir teklif geldi. Alman futbolcuya 5 yıllığına 110 milyon Euro net maaş önerildiği ortaya çıktı.

Özil’in geçen sezon aldığı bu teklifi ise reddettiği dile getirildi. Geçmişte de Çin’den teklif alan yıldız futbolcu teklifi çok abartılı bulduğunu ve reddettiğini açıklamıştı.

Daily Mail’de yayınlanan biyografisinde açıklamalar yapan Özil, “Çinliler benim için 5 seneliğine 115 milyon Euro vermeye hazırlanıyorlardı. Bu tip bir para benim hayal gücümün sınırları dışında. Bu teklifi reddetmem 3 dakikadan az sürdü. Menajerim Erkut beni arıyarak teklifin miktarını söyledi. Kariyerimi bitirme noktasında değilim. Hala Arsenal ile kupalar kazanmak istiyorum dedim. Ne kadar verirlerse versinler Çin’de oynamayacım. İmkanı yok.”

Mesut Özil’in adı son zamanlarda Fenerbahçe ile de anılıyor.