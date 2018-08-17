Mesut Özil’e şok tepki !

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nın ardından Almanya Milli Takımı’nı bırakma kararı alan Mesut Özil, ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası aldığı tepkilerin ırkçı saldırılara vardığını belirten Mesut Özil’e, Almanya Milli Takımı oyuncusu Toni Kroos’tan eleştiri geldi. Toni Kroos, Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakma şeklinin doğru olmadığını savundu.

Toni Kroos, Mesut Özil’in kararını ve açıklamalarını şu ifadelerle değerlendirdi:

“Mesut Özil de herkes gibi Almanya Milli Takımı’nda ve federasyonda ırkçılık olmadığını biliyor. Aksine, biz her zaman çok kültürlülüğe bağlıyız. Mesut Özil de bunun en güzel örneklerinden biriydi. Bana göre Almanya Milli Takımı’ndan daha güzel bir şekilde ayrılmayı hak ediyordu. Onunla uzun süredir birlikte top koşturuyorum ve iyi biri olduğunu biliyorum. Ama milli takımı bırakma şekli doğru değildi. Yaptığı açıklamada haklı olduğu kısımlar, saçmalıktan ibaret olan kısımların gölgesinde kaldı.”

Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesine de değinen Toni Kroos “Mesut Özil, çektirdiği fotoğraf yüzünden, haklı olarak, eleştirildi. Üstelik kendisine sunulan açıklama şansını da kullanmadı. Mesut Özil, futbol takımımızın oyuncuları tarafından her daim desteklendi” dedi.

Dünya Kupası’nda Mesut Özil’in beklenen performansının altında kaldığını belirten Toni Kroos “Dünya Kupası’ndan sonra, tıpkı Almanya Milli Takımı’ndaki diğer futbolculara yapıldığı gibi, performansı nedeniyle eleştiri aldı. Elbette, performans konusunda aldığı eleştiriler biraz fazla ağırdı. Ne olursa olsun bir futbolcu olarak bunlarla baş etmek zorundasınız” ifadesini kullandı.