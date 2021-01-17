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  4. 17 Ocak 2021 16:43

Mesut Özil'in geliş saati belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, bu gece saat 00.15'te İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Mesut Özil'in geliş saati belli oldu
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Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de... Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen transfer etti. Kulüp, Türk asıllı Alman futbolcuyu 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

Mesut Özil, bu gece saat 00.15'te İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Gel gündüzle gece olalım" şarkısı ve kum saati emojisi eşliğinde paylaşım yapmıştı.

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