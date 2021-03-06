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Mesut Özil'in son fotoğrafı Fenerbahçelileri üzdü

Mesut Özil'in son fotoğrafı Fenerbahçelileri üzdü

Antalyaspor maçında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Mesut Özil'in son fotoğrafında koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

Mesut Özil, Antalyaspor maçında sol ayak bileğinin dönmesi sonucu sahayı sedyeyle terk etmişti. Bilek bağlarında kısmi yırtık ve kemiğinde ödem oluşan yıldız futbolcu, sakatlık sonrası ilk kez görüntülendi.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYAKTA DURABİLİYOR
Mesut Özil'in bir hayranıyla çektirdiği ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, koltuk değnekleriyle ayakta durması sarı-lacivertlileri kahretti. Twitter'da taraftarlardan Mesut'a destek mesajı yağdı.Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarı kahretti! Koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI
Fotoğrafta moralsiz olduğu dikkat çeken Mesut Özil'e sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan destek verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK
Yıldız futbolcu ligde önemli maçları kaçıracak. Fenerbahçe, Milli maç haftasına kadar Konyaspor (d), Gençlerbirliği ve Beşiktaş (d) karşılaşmalarını oynayacak. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçlarda sahaya çıkma şansı yok.

Etiketler fenerbahçe mesut özil fotoğraf
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