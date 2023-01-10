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Mesut Özil'in yeni adresi herkesi şaşırttı

Mesut Özil'in yeni adresi herkesi şaşırttı
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Başakşehir ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek Mesut Özil'in futbolu bırakması beklenirken yeni adresi hayrete düşürdü.

Futbolu Başakşehir'de bırakması beklenen Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılabilir... Bu sezon yalnızca 10 dakika forma şansı bulabilen 34 yaşındaki veteran futbolcuya sürpriz bir talip çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DURMUYOR

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi sonrası kulüpler frene basmıyor. Al Nassr'ın Ronaldo hamlesinin ardından cesaretlenen diğer takımlar büyük isimlere yönelmeye başladı. Mesut Özil'e resmi teklif yapmaya hazırlanan Al Feiha'nın teklifi bile hazır.

YILLIK 8 MİLYON EURO

Bonuslar hariç Mesut Özil'e yıllık 8 milyon Euro önerek Al Feiha ekibi beklemeye geçti. Nwakaeme'nin formasını giydiği Suudi ekip, küme düşme hattından çıkıp üst sıralara oynamaya başlamıştı. Mesut Özil transferiyle ligde kalmayı garantilemek isteyen Al Feiha, yıldız oyuncunun Başakşehir ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Etiketler mesut özil futbol başakşehir
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