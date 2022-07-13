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Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil, Başakşehir ile anlaştı. Yıldız futbolcunun yarın imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Başakşehir ile anlaşan futbolcunun yarın imza atması bekleniyor.

Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında, Mesut Özil hakkında Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajda kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Başakşehir resmi Twitter hesabı, Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkındaki sözlerine atıfta bulunarak "...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" cümlelerini paylaştı.

Başakşehir'in Twitter hesabından yapılan paylaşım

TARKAN ŞARKISIYLA PAYLAŞIM YAPTILAR
Başakşehir, gündeme bomba gibi düşen bu transfer haberini, ünlü sanatçı Tarkan'ın 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla duyurdu. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Başakşehir yarın 12:00'de yıldız futbolcu Mesut Özil için imza töreni düzenleneceğini, törene Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağını duyurdu.

Etiketler Medipol Başakşehir mesut özil başakşehir
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