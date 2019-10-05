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  4. 05 Ekim 2019 13:24

Metin Diyadin'in cezası onandı

Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 46 bin lira para cezasına yapılan itirazı reddetti.

Metin Diyadin'in cezası onandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Metin Diyadin'e verilen cezalara yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Tahkim Kurulunun, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 46 bin lira para cezasını oy çokluğu ile onadığı kaydedildi.

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