MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Tatlı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.

Süper Lig'de son oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından hakemlerle ilgili başlayan tartışmalar, giderek alevlendi. Tüm takım taraftarlarının şikayet ettiği ancak Fenerbahçelilerin protestoya varan tepkileri nedeniyle futbol camiasının son günlerde en çok konuştuğu konuların başında hakem yönetimleri geldi.

BUGÜN SMS İLE İSTİFASINI DUYURDU

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Merkez Hakem Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, Türkiye Futbol Federasyonu'na istifasını sundu. TFF'nin Tatlı'nın istifasını kabul edip etmediği hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, Federasyonun yeni bir yapılanmaya gidileceği iddia ediliyor. Eski hakem Deniz Çoban, Serdar Tatlı'nın hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu. Tatlı'nın mesajında, "Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibariyle TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

ALİ KOÇ: BU YAPIYI DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem Ali Şansalan'ın kararları ile konuşulduğu 3-1'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında stat çıkışınca basın mensuplarına yaptı. Koç'un hedefinde MHK ve maçın hakemi Ali Şansalan vardı. Taraftarları sakin olmaya çağıran Koç, "Sistemin kökünden değişmesi lazım. Bu adam, bu maça atanmamalıydı" diyerek şu ifadeleri kullandı; "Bu böyle gitmez. Ya çarpışarak değişecek ya herkes omuz omuza verip değiştirecek. Öyle ya da böyle bu sistem değişecek" demişti.

BURAK ELMAS: İSTİFAYI GÖRÜŞMEDİK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da önceki gün Kulüpler Birliği - TFF görüşmesinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, görüşmede MHK Başkanı Serdar Tatlı ile alakalı, "İstifasıyla ilgili bir konuşmamız olmadı. İsimleri değiştirme konusundaki modeli geçtiğimiz 25-30 yılda defalarca denedik. Bozuk bir sistemin başındaki kişiyi veya diğer görevlileri değiştirerek sistemin düzelmediğini yaşayarak gördük. O yüzden sistemi düzeltip, bu sistemi yönetebilecek liyakatte kişileri bu göreve getirmek lazım. İsimler üzerinden değil sistem üzerinden görüşmeler oldu." ifadelerini kullandı.

ATAMALAR DA ELEŞTİRİLİYOR

Sezon başından bu yana Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalar da kulüplerin hedefindeydi. Geçtiğimiz günlerde hakem ataması sistemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiş ve yeni sistem çalışmaları ele alınmıştı. Toplantı sonrası, MHK'nın, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'a, 10. hafta karşılaşmalarında görev vermeyeceği öğrenilmişti.

SON 20 YILDA 10 BAŞKAN DEĞİŞTİ

Türk futbolunda son 20 yıllık süreçte MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı. Söz konusu süreçte 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. Son 20 yıl MHK'yi yöneten başkanlardan Yusuf Namoğlu 3, Sabri Çelik ile Zekeriya Alp ikişer farklı dönemde görev aldı.