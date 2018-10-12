Michael Ballack'tan şok öneri ! Löw...

Michael Ballack, Deutsche Welle televizyonuna yaptığı açıklamada Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ü sert bir dille eleştirdi. Ballack, "2018 Dünya Kupası bittiğinde herkes gibi ben de Löw'ün istifasını beklerken o devam kararı aldı. Çok şaşırdım" dedi. Löw'ün uzun yıllardır Almanya milli takımının başında olduğunu hatırlatan Ballack, "Bazen bu kadar fazla beraberlik bazı şeyleri görmenize engel oluyor, olmayınca bırakmak gerekiyor" diye konuştu.

"LÖW HALA DOĞRU ADAM MI?"

Löw'ün kariyeri açısından doğru kararları verecek kadar profesyonel olmasını beklediğini belirten eski futbolcu "Bazı oyuncuların bu seviyeyikaldıramayacak kalitede oldukları daha en başından belliyken diretmesi hataydı. Şimdi 'Löw hala doğru adam mı?' bunu tartışmak lazım' dedi.

FEDERASYONU DA ELEŞTİRDİ

42 yaşındaki Ballack ayrıca Alman Futbol Federasyonunu da Löw'e destek verdiği için eleştirdi. Ballack "Bu sonuçlara rağmen Löw'le kupaya devam kararı alan yönetim, 'Biz gerekli değerlendirmeyi sonra yapacağız' diyerek aslında daha önce belli olan kararını gizledi. Bu samim değildi" diye konuştu. Ballack, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'in iki yüzlü davrandığını söyledi.

Eski futbolcu Ballack, 2002'de dünya ikincisi olan Almanya milli takımının kadrosunda yer aldı, 2004-2010 arasında Milli takım kaptanlığını yaptı. Löw kaptanlığı Lahm'a verince Ballack, milli takımı bıraktı.