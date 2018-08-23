Fenerbahçe Kulübünün, İsviçre ekibi Zürih ile bonservisi konusunda anlaştığını duyurduğu 24 yaşındaki oyuncu Michael Frey, İstanbul’a geldi.

Zürih’ten kalkan Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı’na gelen İsviçreli santrforu, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ve az sayıda taraftar karşıladı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Frey, havalimanından ayrıldı.

Frey, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İsviçre’nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey’i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından, 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır” denildi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin gelenekselleşen bayramlaşma töreninde konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Frey transferi hakkında bilgi verdi. Semih Özsoy, Frey’le ilgili olarak, “Bugün İstanbul’a gelecek. Kulübüyle anlaşıldı. Sağlık kontrollerinden sonra her şey iyi olursa, imzalar atılacak” dedi. Transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Semih Özsoy “Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu’nun ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. İhtiyacın olduğu mevkiye göre, satışlar yapıldığı sürece, açık olan pozisyonların doldurulması kaçınılmaz. Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak” ifadelerini kullandı.

Kariyerine İsviçre ekibi Thun’un altyapısında başlayan Frey, daha sonra Young Boys akademisine geçti. Frey, profesyonel futbol hayatına Young Boys’ta adım attı. Geçtiğimiz sezon Zurich’e imza atan Frey, bir senede oynadığı mavi-beyazlı takımda 39 maçta 16 gol kaydetti.

Çalışkan bir oyuncu olması ve sahada basmadık yer bırakmadığı için arkadaşı tarafından ‘Çim biçme makinesi’ lakabı takılan Frey, uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. En büyük hobisi resim yapmak olan Frey, bu konuyla ilgili “Sözcüklere kolayca dökemeyeceğim duyguları kağıdın üzerine döküyorum” yorumunu yapıyor.

İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Frey hakkında küçük detaylar:

– Maçlardan önce gerçekleştirdiği bir uğuru yok. Batıl inançlara sahip değil.

– Antrenmanlardan sonra frikik çalışıyor.

– Yüzmekten hoşlanıyor ama dalış yapmaktan hoşlanmıyor.

– Alkolle arası çok yok. Zaman zaman yemekle birlikte şarap içmeyi seviyor.

– Günde dört litre su içiyor.

– Resim yapmadığı zamanlarda salona giderek ağırlık çalışmayı tercih ediyor.

– Süt içmeyi seviyor.

– Polis Akademisi serisini hiç komik bulmuyor.