  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 15 Eylül 2019 20:58

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan ve Nürnberg'e kiralanan Fenerbahçeli Michael Frey, Darmstadt maçında attığı süper gol ve yaptığı asistle göz doldurdu.

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Frey, yeni takımı Nürnberg ile 3. maçına çıktı.
İsviçreli futbolcu takımının Darmstadt ile oynadığı karşılaşmanın 45. dakikasında attığı muhteşem gol sosyal medyada gündem yarattı.

Frey'in golünü izleyen Fenerbahçe taraftarları adeta çılgına döndü. Sosyal medyada yorum yapan Sarı-Lacivertliler'in çoğu "Geçen sezon neredeydin?" diyerek sitemlerini iletti.

Mücadele 3-3 sonuçlanırken, Darmstadt'ın tüm gollerini Serdar Dursun kaydetti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Darmstadt , Michael Frey , nurnberg
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM