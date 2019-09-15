Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Frey, yeni takımı Nürnberg ile 3. maçına çıktı.
İsviçreli futbolcu takımının Darmstadt ile oynadığı karşılaşmanın 45. dakikasında attığı muhteşem gol sosyal medyada gündem yarattı.
Frey'in golünü izleyen Fenerbahçe taraftarları adeta çılgına döndü. Sosyal medyada yorum yapan Sarı-Lacivertliler'in çoğu "Geçen sezon neredeydin?" diyerek sitemlerini iletti.
Mücadele 3-3 sonuçlanırken, Darmstadt'ın tüm gollerini Serdar Dursun kaydetti.
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