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  4. 04 Ocak 2020 19:04

Michael Seri'nin talipler artıyor!

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'ye bir talip daha çıktı. Everton ve Monaco'nun istediği yıldız oyuncuyu Lyon da takibe aldı.

Michael Seri'nin talipler artıyor!
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Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan Fildişili futbolcu Jean Michael Seri'nin talipleri gün geçtikçe artıyor.

Sarı - kırmızılı ekipten ayrılması beklenen 28 yaşındaki futbolcu için daha önceden İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun talip olduğu kaydedilmişti.

Galatasaray'da istenen performansı gösteremeyen Seri'yi isteyen bir diğer kulübün ise yine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon olduğu belirtildi.

Fulham, Jean Michael Seri'yi 2018'in Temmuz ayında 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek Nice'ten kadrosuna katmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Seri, 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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