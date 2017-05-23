Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulüplere 'Arena' uyarısı
Simon Kjaer Marsilya'ya doğru !
Beşiktaş Dudu ile anlaşmaya vardı !
PFDK’dan Fenerbahçe ve Başakşehir’e şok !
PFDK’dan Fenerbahçe ve Başakşehir’e şok !
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Dursun Özbek'e Euroleague sorulunca...
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Galatasaray'dan flaş Sinan Gümüş kararı !
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Vagner Love'dan bomba itiraf: ''Beşiktaş...''
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Almanya U-19 Ligi finali, Süper Lig'i geçti !
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
Trabzonspor'dan flaş karar! Rodallega...
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Loic Remy, Süper Lig devine geliyor !
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
Aziz Yıldırım'a şok sözler: ''Hayırlı tesadüfler''
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 23 Mayıs 2017 17:39

Milan Baros amatör lige gidiyor

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Çek futbolcu Milan Baros, Almanya Bölgesel Lig ekibi Neugersdorf'a transfer oluyor.

Milan Baros amatör lige gidiyor
A+ A-

Kariyerinde Liverpool, Lyon, Aston Villa, Galatasaray gibi takımlarda oynayan, EURO2004’ün ve Süper Lig’de 2008-2009 sezonunun gol kralı Çek futbolcu Milan Baros, amatör lige transfer oluyor. Almanya Bölgesel Lig ekibi Neugersdorf ile anlaşmak üzere olan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak Slovan Liberec forması giyiyordu.

Başarılarla dolu bir futbol kariyerine sahip olan Milan Baros, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı. 2004-2005 sezonunda Milan ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında takımı Liverpool ile muhteşem bir geri dönüşe imza atan Milan Baros, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçı beraber bitirmeyi başarmıştı. Önce uzatmalara ardından penaltılara giden maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan İngiliz ekibi kupayı müzesine götürmüştü. Galatasaray taraftarının en sevdiği futbolcular arasında yer alan Milan Baros, 116 kez giydiği sarı-kırmızılı forma altında 61 gole imza atmıştı.

neugersdorf , galatasaray , milan baroş