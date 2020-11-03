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  4. 03 Kasım 2020 18:06

Milan Ozan Kabak için teklif yaptı

Adı Avrupa devleri ile anılan milli yıldız Ozan Kabak için Milan kulübünden teklif geldiği belirtildi.

Milan Ozan Kabak için teklif yaptı
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Schalke 04, Serie A devi Milan'ın Ozan Kabak ile ilgilendiğini resmen doğruladı.

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, WAZ gazetesine verdiği demeçte, "Milan, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Ozan için teklifte bulundu ancak onu göndermek bizim için söz konusu bile olamazdı" ifadelerini kullandı.

Milan, Liverpool'un da transfer listesinde yer alan 20 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde Schalke 04'ün kapısını yeniden çalacak. 

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