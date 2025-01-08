Milli futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal'ın sağ ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Bournemouth'tan Enes Ünal'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Enes Ünal'ın bu haftaki antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık oluştuğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Enes için önemli bir rehabilitasyon dönemi başlıyor. Önümüzdeki günlerde bağ onarımı için ameliyat olacak. Kulübün tıbbi ve performans ekibi ona mümkün olan her şekilde destek olacak ve iyileşme süreciyle ilgili güncel bilgiler vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sezonun geride kalan kısmında Bournemouth formasını 17 kez giyen 27 yaşındaki milli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

DHA