Milli futbolcu Kenan Yıldız, Serie A'nın en iyisi seçildi!

Milli gururumuz Kenan Yıldız, Juventus formasıyla harikalar yarattığı 2025-2026 sezonunda İtalya Serie A'nın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonuna damga vuran milli futbolcu Kenan Yıldız, sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Serie A’nın resmi internet sitesinden açıklanan sezonun en iyileri ödüllerinde, Juventus forması giyen milli futbolcu, 23 yaş altı oyunculara verilen 'Yükselen Yıldız' ödülünün sahibi oldu. Lig yönetiminden yapılan açıklamada, ödüllerin takip verileri ve performans analizleri doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performans sayesinde Serie A’da 2 kez ayın en iyi genç oyuncusu ödülünü de kazanmıştı.

Milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla Serie A’da çıktığı 33 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

İHA

