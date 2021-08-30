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Milli futbolcu yeniden Premier Lig'de!

Milli futbolcu yeniden Premier Lig'de!

Norwich City, Schalke forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'e döndü. Ligin ilk 3 haftasında puanla tanışamayan ve kalesinde 10 gol gören Norwich City, 21 yaşındaki milli stoperi, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Ozan Kabak ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ozan Kabak, yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek.

Etiketler Ozan Kabak premier lig
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