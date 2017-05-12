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  5. 12 Mayıs 2017 17:57

17 Yaş Altı Milli Takımı Dünya Kupası'na gidiyor

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Çeyrek final maçında Macaristan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

17 Yaş Altı Milli Takımı Dünya Kupası'na gidiyor
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2017 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Macaristan ile karşılaştı. Velika Gorica Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Milliler’in golünü 20. dakikada Csonka kendi kalesine attı. Bu golle öne geçen Türkiye, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda özellikle maçın son 20 dakikasında yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyen Türkiye, farkı açmayı başaramadı. Kaleci Berke’nin müthiş performansı ile de kalesini gole kapatan Türkiye, maçı 1-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de karşılaşmayı tribünden izledi.

 Milliler, yarı finalde İngiltere – İrlanda Cumhuriyeti çeyrek final eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. İngiltere ile Çek Cumhuriyeti 13 Nisan Cumartesi günü TSİ 13.00’te Velika Gorica Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları ise 16 Nisan Salı günü oynanacak. U17 Milli Takımı, Macaristan’ı eleyip yarı finale yükselerek, 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan’da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri’ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya da hak kazandı.

 Ay-yıldızlılar, şampiyonada mücadele ettiği A Grubu’ndaki ilk maçında İspanya’ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan’ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya’yı 2-1 yenip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti.

milli takım , türkiye , u17